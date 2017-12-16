البريطانيون يكشفون أسرار دبابة روسية أساسية

ادعت دورية Jane البريطانية أنها تعرفت على تفاصيل معدات دبابة "تي-90إم إس"، واصفة إياها بأنها دبابة الجيش الروسي الأساسية.

ويتبين من التفاصيل التي كشفتها الدورية البريطانية أن نيران الدبابة الروسية الأساسية يديرها نظام "كالينا" الذي يتحكم في مدفع "2أ46إم-5"عيار 125 ملم والمدفع الرشاش الجديد "تي05بي في-1".

ويستطيع "كالينا" تمييز "الصديق" من "العدو".

وزودت دبابة "تي-90إم إس" بجهازي التنشين: جهاز "سوسنا-أو" وهو الجهاز الخاص بالمنشّن، وجهاز "سوكوليني غلاز" وهو الجهاز الخاص بقائد الدبابة. وهناك أيضا جهاز الرؤية الخلفية.

ويستطيع جهاز "سوسنا" استخدام قناة الليزر لتوجيه الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

ولكل من جهازي التنشين معين المدى الليزري الذي يبلغ مداه 7.5 كيلومتر.