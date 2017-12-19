هدية عسكرية ضخمة من روسيا لطاجيكستان

صرح ألكسندر كشيموفسكي رئيس إدارة التعاون بوزارة الدفاع الروسية، أن الأسلحة والمعدات التي قدمتها روسيا كهبة للجيش الطاجيكي، ستزيد من قوة الجيش الطاجيكي في مكافحة الإرهاب، كما سيتم استخدامها لتأمين حدود البلد مع أفغانستان.

Nezar Mihoub طاجيكستان تعلن عن عدم تعقبها لأقارب المتطرفين

دوشنبيه- سبوتنيك . تسلمت القوات المسلحة في طاجيكستان دفعة أخرى من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية من أجل تعزيز نظام حراسة حدود البلاد الدولية مع أفغانستان.

وقال مدير الإدارة العامة للتعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية، اللواء ألكسندر كشيموفسكي، خلال مراسم التسليم إن " تعزيز القوات المسلحة الطاجيكية يعتبر من أولويات بالنسبة لروسيا" بالإضافة إلى أن علاقات الصداقة والتحالف التي تربطنا تعتبر عاملا

هاما لضمان الاستقرار الإقليمي"، مشددا على أنه بإمكان طاجيكستان أن تعتمد علي مساعدة روسية في مجال الأمن.

وقال: "يجب على القوات المسلحة الروسية والطاجيكية أن تكون على استعداد لأي سيناريو لتطور الأوضاع، بما في ذلك السيناريو السلبي".

وأضاف أنه إذا دعت الضرورة إلي ذلك سيقوم عسكريونا بتنفيذ المهام القتالية المخصصة لهم كتفا إلى كتف.

وقال مدير الإدارة العامة للتعاون العسكري الدولي لوزارة الدفاع الروسية: "ما يجري تسليمه من الأسلحة والمعدات العسكرية ستعطي لطاجيكستان الفرصة لتعزيز قدرة القوات المسلحة الطاجيكية لصد هجوم عناصر الإرهاب وإقامة حائط دفاع متين علي الحدود الدولية

مع أفغانستان".

وسبق أن تسلمت طاجيكستان دفعة من الأسلحة والمعدات الروسية تضم الدبابات من طراز "تي — 72 بي1" وناقلات الأشخاص المدرعة من طراز "بي.تي,إر —80 " و"بي.تي.إر — 70" وعربات المشاة القتالية من طراز "بي.إم.بي — 2 والمروحيات من طراز "مي

— 24" و"مي-8" ومدافع الهاوتزر من طراز "دي-30" والرشاشات المضادة للطائرات وأجهزة المساحة العسكرية قطع الغيار للمدرعات ووسائل الاتصال وأدوات الشؤون الإدارية وكمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة.

وتبلغ قيمته الأسلحة والمعدات العسكرية التي تسلمتها طاجيكستان من روسيا بدون مقابل 122 مليون دولار أميركي.