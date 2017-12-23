الدبابات الأكثر فعالية التي استخدمت في سوريا والعراق واليمن (صور)

اختبرت في النزاعات في سوريا واليمن والعراق في ظروف عسكرية عينات كثيرة من المعدات العسكرية. وقد عملت هناك مقاتلات جديدة، وقاذفات، وأنظمة حماية، وأسلحة صغيرة، وبالطبع الدبابات.

ووضع موقع 42.TUT.BY قائمة بأفضل الدبابات التي استخدمت في هذه المناطق على أساس الفعالية وحماية الطاقم وسهولة الاستخدام والسعر.

7- Leopard 2A4

استخدمت دبابات ليوبارد 2A4 من قبل الجيش التركي ضد "داعش". والدبابة التي أنشأها المهندسين الألمان لمواجهة الدبابات السوفييتية، مزودة بدرع أمامي قوي ومدفع عيار 120 ملم. ولكن هذا لم يمنع الإرهابيين من بناء مقبرة حقيقية من هذه الآلات خلال القتال من أجل منطقة الباب في سوريا.

6- T-62M

الدبابات T-62M السوفييتية، ليست رخيصة فقط، ولكن أيضا موثوق بها، وكذلك سهلة الاستخدام. لا يوجد فيها نظام إطلاق نار معقد ولا أنظمة إلكترونية متقدمة. وزودتT-62M المحدثة بنظام حماية إضافي للبرج و شاشات إضافية.

و T-62M مزودة بمدفع أملس عيار 115 ملم. وفيها صواريخ موجهة ومحرك جديد بي-55 أو بقوة 620 حصان، ونظام إطلاق النار "فولنا".

وخلال الصراع السوري، ضربت T-62M بالصواريخ أكثر من مرة وبمختلف النظم المضادة للدبابات، بما في ذلك الأمريكية "تاو". ولكن طاقم الدبابة لم يصب بأذى.

© AP Photo/ Michael Sohn دبابة "ليوبارد 2"

5- M60-Т Sabra

دبابة تركية آخرى، وهذه المرة من أصل أمريكي. وهو أقدم من ليوبارد 2A4، وعمل على تطويرها الخبراء الإسرائيليين، الذين هم على دراية جيدة بمسرح العمليات في الشرق الأوسط،

قام أخصائيون إسرائيليون بتركيب وحدات درع سلبية على الدروع الرئيسية، وعدلوا الدفاع الديناميكي. كل هذا زاد بشكل ملحوظ من فرص الطاقم البقاء على قيد الحياة في المعركة.

وأطلق إرهابيو "داعش" الصواريخ عليها ولم يستطع الصاروخ خرق نظام الحماية على الرغم من أنه ضرب الدبابة.

4- Т-72

استخدمت بابة T-72 في الصراع السوري ويوجد على شبكة الإنترنت الكثير من أشرطة الفيديو التي يظهر فيها صمود الدبابة أمام ضربات مجموعة متنوعة من الصواريخ المضادة للدبابات.

© Sputnik. Pavel Lisitsyn تي-72

3- M1А1 Abrams

M1A1 أبرامز المزودة بمدفع عيار 120 ملم عدو مخيف للدبابات العدو. ولكنها حاربت في العراق ضد مركبات المشاة "ب ت أو إر" وإر بي غي"، وتبين أن حمايتها ضعيفة هنا.

نظام إطلاق النار فيها يسمح لك بضرب الأهداف في النهار بدقة، والأهم من ذلك، في الليل.

© Fotobank.ru/Getty Images/ دبابات إم1 إيه2 أبرامز

2- Т-90

كتبت القناة الروسية "فيستي" منذ فترة وجيزة تقرير عن الدبابات المخصصة لبغداد وأخذ بعين الاعتبار في هذه الدبابات العمليات العسكرية في سوريا والعراق.

وأصبحت هذه الدبابات مساعدة خطيرة للجيش السوري. على سبيل المثال، نجت هذه الدبابات مرارا وتكرارا من الصواريخ من المجمعات المضادة للدبابات تاو —2.

© Sputnik. Evgeniy Bijatov دبابة "تي-90"

1- Leclerc AZUR

أثبتت الدبابات الفرنسية نجاحها لأول مرة في الصراع اليمني. وأصبحت هذه االدبابات حصون مدرعة حقيقية وفيها أنظمة كمبيوتر متكاملة، تسمح للطاقم بالحصول على المعلومات في الوقت المناسب من ساحة المعركة وضرب الأهداف بدقة.

في اليمن، نشرت الإمارات العربية المتحدة حوالي 70-80 دبابة ليكليرك، ولم يتم تدمير ولا دبابة خلال الصراع اليمني، على الرغم من أنها تعرضت لقصف مكثف.