شراء المقاتلات الروسية من قبل القوات الجوية الأمريكية

أكدت مجلة "نيشنال إنترست" أن الشركات الأمريكية تمكنت من شراء المقاتلات السوفيتية "ميغ-29 أو بي" و"ميغ-21" و"سو-27".

وتستخدم القوات الجوية الأمريكية الطائرات السوفيتية من أجل التدريب. وتقوم المزيد من الشركات المقاولة بشراء الطائرات السوفيتية وبيعها لاحقا للجيش الأمريكي.

وكتبت "نيشنال انترست": "بدأت الشركات اللحاق بالركب لأن القوات الجوية الأمريكية تواصل محاولة الحصول على عدد كاف من طائرات العدو المحتمل لتدريب طياريها".

وعلى سبيل المثال، فقد اشترت شركة "Air USA" مقاتلتين من طراز "ميغ-29 أو بي" من إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق.

كما أكدت الشركة الأمريكية "Draken International" تدعي أنها اشترت مقاتلات "ميغ-21" التي تفوق سرعة الصوت. كما تفتخر شركة "Pride Aircraft" بشراء "سو-27".

إلا أن الشركات الأمريكية لم تذكر كيف تمكنت من شراء مقاتلات "ميغ" السوفيتية، بينما أكدت الأخيرة على شرائها "سو-27" من أوكرانيا.