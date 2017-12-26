فيديو يعرض كل قوة الدفاع الجوي الروسي

نشرت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها على موقع يوتيوب فيديو يجمع منظومات الدفاع الجوي المضادة للصواريخ، وذلك بمناسبة الذكرى الـ102 لتشكيل وحدات الدفاع الجوي العسكرية.

وتظهر في الفيديو الصواريخ المتوسطة المدى من طراز "بوك-إم زي"، وكذلك الصواريخ المضادة للطائرات القصيرة المدى من طراز "تور-إم 2". كما تثير الانتباه منظومات الصواريخ المضادة للطائرات "فيربا" المثبتة على السيارات.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نفذت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات البرية هذا العام 85 مناورة مستخدمة الذخيرة الحية. وشارك في المناورات أكثر من 14 ألف جندي وما لا يقل عن 3500 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية".

وتم ضمن إطار المناورات استخدام أكثر من 700 صاروخ مضاد للطائرات وتم إطلاق أكثر من 14 ألف قذيفة مدفعية.