ما هي اتفاقية "السماء المفتوحة" التي تسمح لطائرات أمريكية بالتحليق في سماء روسيا

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر / كانون الأول، وضع قيود أمام أمريكا فيما يخص اتفاق "السماء المفتوحة" اعتبارا من 1 يناير / كانون الثاني.

وتستطيع طائرات أمريكية أو روسية، غير مسلحة، أن تحلق في أجواء الدولة الأخرى، بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة، التي تم إقرارها عام 1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي من قبل 27 دولة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول الموقعة على الاتفاقية لتتمكن أي دولة من الدول الأعضاء من جمع المعلومات عن القوات المسلحة للدولة الأخرى، وفقا لموقع "أرمز كنترول" الأمريكي.

وارتفع عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى 34 دولة، وبدأ العمل بها فعليا في 1 يناير/كانون الثاني، عام 2002.

Russian Air Force (Open Sky Treaty) RF-85655 9/28-10/1 flying over the US and Canada. I thought they were supposed to limit these flights🤨 pic.twitter.com/YveYJ1N4Mq — Juha Keskinen (@MacFinn44) October 4, 2017

وقامت روسيا بأول رحلة طيران استطلاعية في أغسطس عام 2002 بينما كانت أول رحلة استكشافية للطائرات الأمريكية في ديسمبر من ذات العام.

USAF 61-2670 Open Skies platform.[OC-135W] Over Japan. "Open Sky Treaty Flight" or something else? pic.twitter.com/jncVgtjCy0 — redandblackattack (@redanblacattack) November 11, 2017

وفي عام 2008، احتلفت الدول الأعضاء في الاتفاقية بتنفيذ 500 رحلة طيران في الأجواء المفتوحة، ووصل عدد الرحلات عام 2012 إلى أكثر من 800 رحلة.

Within implementation of the international treaty on the open sky the Russian group of… https://t.co/gxOA4Msr20 pic.twitter.com/xUfFcb6Woo — Wellnewsus (@Wellnewsus) September 24, 2017

وتنص الاتفاقية على أن الدول الأعضاء يمكنها استخدام طائرات استطلاع مزودة بأجهزة رؤية تمكنها من رصد جميع أنواع الأسلحة المتواجدة على الأرض في الدول الأخرى أثناء تنفيذ مهمتها.

وتستطيع تلك الطائرات رصد الطائرات والمركبات المدرعات والمدافع.

ورغم أن تلك الصور يمكن الحصول عليها بواسطة صور الأقمار الصناعية بتفاصيل أكثر، إلا الهدف من القيام بتلك المهام ضدم حدود الاتفاقية هو بناء ثقة متبادلة بين الدول الموقعة عليها.

https://t.co/10m1add9cq Is it just I that was totally ignorant, or is everyone else aware of the Treaty On Open Sky, allowing such flyovers? — Stefan Bethlenfalvay (@SBethlenfalvay) August 10, 2017

وبموجب الاتفاقية فإن الدولة التي تستضيف طائرات الدولة الأخرى تحصل على نسخة كاملة من المعلومات التي يتم جمعها خلال مهمتها الاستطلاعية، ويمكن لأي دولة من الدول الأعضاء الحصول على نسخة من تلك البيانات الاتفاق مع الدولة التي تملكها.

.@MoD_Russia: 10-14 April US and Czech specialists conduct a reconnaissance flight over Russia in compliance with Open Sky treaty. pic.twitter.com/xsroLZEjXC — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 10, 2017

وفي عام 2010، جرت مراجعة الاتفاقية مرة ثانية في فينا وسمحت باستخدام طائرات الاستطلاع لكاميرات رقمية في مهامها، ودعت إلى توسيع الاتفاقية لتضم دولا جديدة.