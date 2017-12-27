كاشتان...أخطر منظومة دفاع جوي تحملها السفن الحربية (فيديو)

بينما تتسابق دول العالم على امتلاك أكثر الصواريخ المضادة للسفن تقدما، يعمل المتخصصون في الدفاعات الجوية على تطوير وسائل تحمي السفن الحربية من تلك الصواريخ.

وتحتل روسيا مكانة رائدة في امتلاك أكثر تقنيات الدفاع الجوي تقدما في العالم، بداية من الدفاعات الأرضية حتى منظومات الدفاع الجوي التي تحملها السفن الحربية.

ذكر موقع "نيفي ريكوغنيشن" الأمريكي أن منظومة الدفاع الجوي الروسية "كاشتان" تعد واحدة من أفضل وسائل الدفاع الجوي التي تحملها السفن، مشيرا إلى أنها تعمل بنظام إطلاق مزدوج يضم مدفعا رشاشا ونظام إطلاق صاروخي.

Russian Kashtan CIWS in a nutshell pic.twitter.com/k5FqwQv4X0 — 🇺🇸AIM-9X🇺🇸 (@Shit_Is_Bananas) June 4, 2016

ويتم استخدام منظومة "كاتشان" للدفاع عن السفن الحربية ضد السفن المعادية والصواريخ المضادة للسفن وضد الطائرات والمروحيات العسكرية، إضافة إلى إمكانية استخدامها للاشتباك في معارك بحرية.

وتمتلك النظومة الروسية نظام قيادة وسيطرة يمكنه رصد الأهداف التي تطير على ارتفاعات منخفضة، ثم يقوم مركز النيران بالاشتباك مع الهدف في النطاق المحدد اعتمادا على حسابات يتم وضعها بواسطة أجهزة إلكترونية.

وتضم كل وحدة من منظومة "كاشتان" مدافع رشاشة عيار 30 مم يمكنها الاشتباك مع الأهداف القريبة بسرعات عالية على مسافة تتراوح بين (500 إلى 1500 مترا)، بينما يتم الاشتباك مع بالصواريخ مع الأهداف التي يتراوح مداها بين (1500 إلى 8000 مترا).

The Russian Kashtan CIWS, mounting 8x 9M311K missiles, a naval variant of the missiles used by the SA-19 Tunguska, … pic.twitter.com/JLr05ttocM — Army Complex (@ArmyComplex) October 22, 2016

وتحمل كل سفينة حربية ما بين 1 إلى 6 منظومات "كاشتان" وفقا لحجم كل منها.

added more details(and borrowed the Kashtan CIWS from KZS Kuznetsov)

plus new TAVKR,Liaoning 16 (modified from original Kuznetsov)#YSFlight pic.twitter.com/oVL35dvfFg — Mohd Najmi Jailani (@NajmiCreative) December 21, 2016

وشمل تطوير منظومة "كاتشان" تحسين مدى إطلاق مدافعها ليصل إلى 5 كم، ومدى الصواريخ ليصل إلى 10 كم، مع تقليل وقت الاستجابة مع التهديدات ليتراوح بين 5 إلى 7 ثوان.