بالصور..."تي-90" السورية "ترتاح" بعد القتال

كانت دبابات القتال الرئيسية" تي-90" من الإنتاج الروسي في عام 2017 أبطال العديد من التقارير من سوريا. ومع ذلك، كانت تظهر في الصور والفيديوهات دبابة أو دبابتين فقط.

ولكن نشر في هذه المرة صورة لمجموعة من هذه الدبابات وعددها 6 دبابات في مكان واحد.

ويمكن من الصورة ملاحظة أن الدبابات في مستودع ولكن الموقع لم يحدد بدقة، ويتبين من الصورة أن هذه الدبابات قد شاركت في المعارك بنشاط، لأن الطلاء قد زال قليلا.

وفي الواقع، لم يكن معارك في سوريا في عام 2017 لم تشارك فيها هذه الدبابات. وفي الوقت نفسه، أظهرت هذه الدبابة فعاليتها، وقوة النيران والقدرة على المناورة. والخسائر التي تكبدتها كانت ضئيلة.