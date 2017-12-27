بالصور..."تي-90" السورية "ترتاح" بعد القتال

ولكن نشر في هذه المرة صورة لمجموعة من هذه الدبابات وعددها 6 دبابات في مكان واحد.
ويمكن من الصورة ملاحظة أن الدبابات في مستودع ولكن الموقع لم يحدد بدقة، ويتبين من الصورة أن هذه الدبابات قد شاركت في المعارك بنشاط، لأن الطلاء قد زال قليلا.
وفي الواقع، لم يكن معارك في سوريا في عام 2017 لم تشارك فيها هذه الدبابات. وفي الوقت نفسه، أظهرت هذه الدبابة فعاليتها، وقوة النيران والقدرة على المناورة. والخسائر التي تكبدتها كانت ضئيلة.
Т-90 В Сирии / Syrian Arab Armyhttps://t.co/N2gwWzVNyj pic.twitter.com/yy2MtP75af— Komandante (@KomandanteS17) December 26, 2017
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