الهند تلغي صفقة شراء صواريخ "سبايك" الإسرائيلية

ألغت الهند صفقة شراء أسلحة إسرائيلية سبق إبرامها مع إسرائيل للحصول على صواريخ إسرائيلية مضادة للدبابات.

قالت شركة السلاح الإسرائيلية الحكومية "رافائيل"، اليوم الأربعاء 3 يناير / كانون الثاني، إن نيوديلهي ألغت صفقة لشراء صواريخ "سبايك" الموجهة المضادة للدبابات، وفقا لوكالة "رويترز".

وأبرمت الهند في وقت سابق صفقة بقيمة بقيمة نحو 500 مليون دولار مع شركة السلاح الإسرائيلية.

وعبرت الشركة الإسرائيلية عن أسفها للقرار، مشيرة إلى أنها ستظل ملتزمة بالتعاون مع وزارة الدفاع الهندية وباستراتيجيتها القائمة على مواصلة العمل في الهند.

وتعتبر الشركة الإسرائيلية أن الهند سوق مهمة، وتسعى منذ عقود لتزويد الهند بأنظمة عسكرية من إنتاجها.