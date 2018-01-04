صحيفة: المنظومة الروسية "إس-300" في سوريا توتر الطيارين الأمريكيين

ذكرت صحيفة "The National Interest" أن منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-300في" (أنتيي-300في" نشرت على الأراضي السورية في عام 2016 من أجل توسيع نطاق السيطرة على المجال الجوي ولمنع الهجوم على قاعدة حميميم العسكرية الروسية.

© Sputnik. Alexander Vilf "إس-300" تابعت الطائرات الأمريكية في سوريا مرارا

وقال قائد الدفاع الجوي التابع للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر ليونوف أن الطيارين الأمريكيين توتروا عندما كشفت عن وجودهم "إس-300" في المجال الجوي السوري.

وتم تصميم "إس-300في" للدفاع عن أهداف عسكرية مهمة، ومجموعات من القوات والمراكز الإدارية والصناعية من ضربات جميع أنواع الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز وغيرها من وسائل الهجوم الجوي، والصواريخ البالستية والصواريخ التكتيكية.