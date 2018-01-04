صحيفة: المنظومة الروسية "إس-300" في سوريا توتر الطيارين الأمريكيين

ذكرت صحيفة "The National Interest" أن منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-300في" (أنتيي-300في" نشرت على الأراضي السورية في عام 2016 من أجل توسيع نطاق السيطرة على المجال الجوي ولمنع الهجوم على قاعدة حميميم العسكرية الروسية.
وقال قائد الدفاع الجوي التابع للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر ليونوف أن الطيارين الأمريكيين توتروا عندما كشفت عن وجودهم "إس-300" في المجال الجوي السوري.
وتم تصميم "إس-300في" للدفاع عن أهداف عسكرية مهمة، ومجموعات من القوات والمراكز الإدارية والصناعية من ضربات جميع أنواع الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز وغيرها من وسائل الهجوم الجوي، والصواريخ البالستية والصواريخ التكتيكية.
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