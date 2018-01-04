5 دول تمتلك أكثر من 14 ألف قنبلة نووية

يوجد في العالم حوالي 15 ألف قنبلة نووية موزعة في 9 دول، تمتلك 5 منها فقط 14585 قنبلة.

© AP Photo/ DMITRY LOVETSKY, DMITRY LOVETSKY غواصة عملاقة يمكنها تنفيذ 200 هجوم نووي ضد أمريكا

ذكر موقع "أرمز كنترول" الأمريكي أن الدول الخمس الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية تمتلك أكثر من 90 بالمئة من القنابل النووية في العالم، بينما لا تمتلك الدول الأربع الباقية إلا مئات القنابل النووية.

والدول الخمس التي تمتلك أكثر من 14 ألف قنبلة نووية هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا.

ووفقا للبيانات التي أوردها الموقع، فإن روسيا في مقدمة الدول التي تمتلك أكبر عدد من القنابل النووية في العالم، ويصل عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها إلى 7 آلاف قنبلة نووية.

Remember: every time Trump tweets about nuclear war, he's discussing human bodies—the bodies of men, women and kids—being incinerated in an instant, followed by an untold number of agonizing deaths in a long nuclear winter.



Think about that when he tweets. Really think about it. pic.twitter.com/w4EAEapjca — Seth Abramson (@SethAbramson) January 3, 2018

وتأتي أمريكا في المرتبة الثانية بـ6800 قنبلة نووية.

وتمتلك فرنسا عدد قنابل نووية يصل إلى 300 قنبلة، بينما لا تمتلك الصين سوى 270 قنبلة.

وتأتي بريطانيا في المرتبة الأخيرة، لأنها لا تمتلك سوى 215 قنبلة نووية.