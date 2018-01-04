5 دول تمتلك أكثر من 14 ألف قنبلة نووية

والدول الخمس التي تمتلك أكثر من 14 ألف قنبلة نووية هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا.
ووفقا للبيانات التي أوردها الموقع، فإن روسيا في مقدمة الدول التي تمتلك أكبر عدد من القنابل النووية في العالم، ويصل عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها إلى 7 آلاف قنبلة نووية.
Remember: every time Trump tweets about nuclear war, he's discussing human bodies—the bodies of men, women and kids—being incinerated in an instant, followed by an untold number of agonizing deaths in a long nuclear winter.— Seth Abramson (@SethAbramson) January 3, 2018
Think about that when he tweets. Really think about it. pic.twitter.com/w4EAEapjca
وتأتي أمريكا في المرتبة الثانية بـ6800 قنبلة نووية.
وتمتلك فرنسا عدد قنابل نووية يصل إلى 300 قنبلة، بينما لا تمتلك الصين سوى 270 قنبلة.
وتأتي بريطانيا في المرتبة الأخيرة، لأنها لا تمتلك سوى 215 قنبلة نووية.
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