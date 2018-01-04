شاهد...ماذا حصل ل "إف-18" عندما قررت أن تقلد السوخوي

نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لمقاتلة "إف-18" وهي تقوم بمناورات شبيهة لمناورات السوخوي الروسية.

ويظهر في الفيديو كيف أن المقاتلة تقوم بمناورات في الجو ومن ثم تسقط على الأرض وتفشل في المناورات.