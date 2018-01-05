طائرة بدون طيار تحطم الارقام القياسية في التصويب (فيديو)

استطاعت طائرة صينية بدون طيار أن تحقق رقما قياسيا في في التدريبات القتالية بضرب 5 أهداف في عملية واحدة بدقة عالية.

طورت الصين طائرة استطلاع مسلحة بدون طيار يطلق عليها "وينغ لونغ"، استطاعت أن تحقق ضربات ناجحة لأهدافها بدقة 100 بالمئة، وفقا لتقرير نشرته وكالة "شينخوا" الصينية، في 2 يناير / كانون الثاني الجاري.

واستطاع الطائرة الصينية أن تقوم بعدة طلعات جوية قامت خلالها بإجراء اختبارات إطلاق صواريخ وقنابل من طرازات مختلفة.

وتطور الصين مروحيات بدون طيار يتقنيات عالية يمكنها تنفيذ مهام قتالية تنافس نطيرتها الأمريكية بتكلفة منخفضة.

وتجرى الصين تجارب لاختبار قدرة الطائرة على مدى عشرة أشهر شملت ضرب هداف ثابتة ومتحركة، قامت خلالها بعشرات طلعات الطيران التي يتم التحكم فيها من قواعد أرضية.