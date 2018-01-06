100 قنبلة نووية تصنع نهاية العالم (فيديو)

يوجد في العالم 15 ألف قنبلة نووية، تمتلكها 9 دول حول العالم، بينها دولتان تملكان أكثر من 90 بالمئة من تلك القنابل.

ذكر موقع "غلوبال زيرو" الأمريكي أن 100 قنبلة فقط يمكن أن تدمر العالم بأسره، مشيرا إلى أن أي صراع ينشب بين دولتين نوويتين يمكن أن يصنع نهاية العالم.

ولفت الموقع إلى أن تفجير عدد كبير من القنابل النووية في أي مكان في العالم يصنع موجات كبيرة من الغبار النووي التي تؤثر على مليارات البشر.

******How many nukes would it take to render Earth uninhabitable?*******

100 nuclear detonations would block sunlight, WORLD HAS +15,000 pic.twitter.com/XRtZRJAHSa — Grayghost (@ONE4137) February 26, 2017

وذكر الموقع أن تفجير 100 قنبلة نووية في أي مكان في العالم سينتج عنه 5 مليارات كغم من الغبار النووي، الذي يؤدي إلى حجب ضوء الشمس عن الأرض لمدة كبيرة.

How Many Nukes Would It Take to Blow Up the Entire Planet? https://t.co/QLnYlDYxXY via @gizmodo — Gregory H. James Sr. (@GregoryHJames) December 31, 2017

ونتيجة لحجب ضوء الشمس عن الأرض تنخفض درجة الحرارة بصورة مفاجئة على سطح الأرض، وفقا للموقع، الذي أوضح أن هذا التغير المفاجئ يؤدي إلى تدمير طبقة الأوزون وزيادة نسبة الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 80 بالمئة.

ونوه الموقع إلى أن تلك التغيرات ستؤدي إلى تدمير النظام البيئي على كوكب الأرض وتقود إلى مجاعة كبيرة.