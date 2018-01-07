كوريا الجنوبية تحشد 1200 مدفع عملاق لمواجهة بيونغ يانغ (فيديو)

© AP Photo/ Evgeniy Maloletka انتقام كوريا الشمالية... 3 مدافع تحول سيؤول إلى جحيم (فيديو)

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن كوريا الجنوبية تستعد لحشد قواتها المدفعية بالقرب من حدودها مع كوريا الشمالية للرد على أي هجوم يمكن تقوم به بيونغ يانغ.

وتصنع كوريا الجنوبية نسخة مطورة من مدفع "هواتزر" الأمريكي يطلق عليه "كيه — 9 ثاندر" تصدره إلى العديد من دول العالم، في ذات الوقت الذي تخطط لحشد 1200 وحدة منه على حدودها مع كوريا الشمالية في 2019.

ويعمل المدفع بكفاءة عالية في تركيا وعدد من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كان آخرها النرويج التي أعلنت شراء 24 مدفع من هذا النوع في ديسمبر / كانون الأول الماضي.

ويستخدم المدفع قذائف عيار 155 مم، يتراوح مداها بين 40 إلى 56 كم.

South Korean Army to Resume Using K-9 Howitzer for Training https://t.co/1Pl7TThJeQ pic.twitter.com/rvLG5I3RQ0 — Defenseworld.net (@defenseworld) December 26, 2017

ويتكون طاقم المدفع من 5 أفراد، ويتمتع المدفع الجديد بالقدرة على مواجهة آثار الهجمات الكيميائية والبيولوجية والنووية، ويصل سمك تدريعه إلى 19 مم تمكنه من مقاومة طلقات المدافع الرشاشة الثقيلة.

ورغم أنه أثقل من مدفع هواتزر "إم — 109" الأمريكي الذي يعمل في العديد من دول العالم منذ ستينيات القرن الماضي، إلا أن مدفع كوريا الجنوبية أسرع من المدفع الأمريكي، وتصل سرعته إلى 65 كم / ساعة.

A ROK marine climbs into a K-9 Howitzer to return fire against NK positions — Bombardment of Yeonpyeong, 2010. pic.twitter.com/uvrY5Zfuhh — Conflict News (@Conflicts) February 14, 2015

ويمكن لمدفع كوريا الشمالية أن يقطع مسافة قدرها 460 كم قبل إعادة تزويده بالوقود، وفقا للمجلة الأمريكية، التي أشارت إلى أن هذا المدى يزيد عن مدى الهاوتزر الأمريكي بنسبة 40 بالمئة.

ويستخدم المدفع نظام إطلاق آلى يمكنه من إطلاق 3 طلقات خلال 15 ثانية، ويصل عدد الطلقات على كل مدفع إلى 48 طلقة.