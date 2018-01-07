كوريا الجنوبية تحشد 1200 مدفع عملاق لمواجهة بيونغ يانغ (فيديو)

وتصنع كوريا الجنوبية نسخة مطورة من مدفع "هواتزر" الأمريكي يطلق عليه "كيه — 9 ثاندر" تصدره إلى العديد من دول العالم، في ذات الوقت الذي تخطط لحشد 1200 وحدة منه على حدودها مع كوريا الشمالية في 2019.
ويعمل المدفع بكفاءة عالية في تركيا وعدد من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كان آخرها النرويج التي أعلنت شراء 24 مدفع من هذا النوع في ديسمبر / كانون الأول الماضي.
IMPLICATIONS FOR #INDIA? K-9 #Howitzer Malfunction Kills Two S Korean Soldiers https://t.co/YoQ2IzKZbz pic.twitter.com/62zfGExySu— #India First➶🇮🇳 (@varundatta2u) August 22, 2017
ويستخدم المدفع قذائف عيار 155 مم، يتراوح مداها بين 40 إلى 56 كم.
South Korean Army to Resume Using K-9 Howitzer for Training https://t.co/1Pl7TThJeQ pic.twitter.com/rvLG5I3RQ0— Defenseworld.net (@defenseworld) December 26, 2017
ويتكون طاقم المدفع من 5 أفراد، ويتمتع المدفع الجديد بالقدرة على مواجهة آثار الهجمات الكيميائية والبيولوجية والنووية، ويصل سمك تدريعه إلى 19 مم تمكنه من مقاومة طلقات المدافع الرشاشة الثقيلة.
ورغم أنه أثقل من مدفع هواتزر "إم — 109" الأمريكي الذي يعمل في العديد من دول العالم منذ ستينيات القرن الماضي، إلا أن مدفع كوريا الجنوبية أسرع من المدفع الأمريكي، وتصل سرعته إلى 65 كم / ساعة.
A ROK marine climbs into a K-9 Howitzer to return fire against NK positions — Bombardment of Yeonpyeong, 2010. pic.twitter.com/uvrY5Zfuhh— Conflict News (@Conflicts) February 14, 2015
ويمكن لمدفع كوريا الشمالية أن يقطع مسافة قدرها 460 كم قبل إعادة تزويده بالوقود، وفقا للمجلة الأمريكية، التي أشارت إلى أن هذا المدى يزيد عن مدى الهاوتزر الأمريكي بنسبة 40 بالمئة.
ويستخدم المدفع نظام إطلاق آلى يمكنه من إطلاق 3 طلقات خلال 15 ثانية، ويصل عدد الطلقات على كل مدفع إلى 48 طلقة.
Korean k-9 howitzer displayed at US military exhibition https://t.co/UNh7srMwed pic.twitter.com/z8RIDYwhx9— nawaponrath (@nawapon10) October 10, 2017
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