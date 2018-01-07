تعرف على قدرات ثاني أقوى جيش أفريقي

أورد موقع "غلوبال فير برو" الأمريكي قائمة تضم أقوى الجيوش الأفريقية، استنادا إلى تعداد سكان كل دولة وحجم العتاد العسكري الذي تملكه.

ذكر الموقع أن الجيش الجزائري يأتي في المرتبة الثانية على القائمة التي تضم 133 دولة أفريقية.

ويتجاوز عدد سكان الجزائر 40 مليون نسمة، بينهم 20 مليون شخص قوة بشرية متاحة للعمل، يصلح 17 مليون منهم للخدمة العسكرية.

ويصل إلى سن الخدمة العسكرية سنويا في الجزائر 675 ألف شخص، بينما يتجاوز تعداد الجيش الجزائري 792 ألف جندي بينهم 272 جندي في قوات الاحتياط.

يمتلك الجيش الجزائري أكثر من 500 طائرة حربية، بينها 89 مقاتلة و99 طائرة هجومية، إضافة إلى 266 طائرة نقل عسكري و68 طائرة تدريب.

ويصل عدد المروحيات إلى 257 طائرة بينها 38 طائرة هجومية.

ويمتلك الجيش الجزائري 2400 دبابة و6700 مدرعة، و220 مدفع ذاتي الحركة، و270 مدفع ميدان و176 وحدة مدفعية صاروخية.

Algerian #National_Production_Expo: Algerian Army Nimr 2 4x4 Armoured Vehicle pic.twitter.com/2WsVqkLlWm — Hammer Head (@KitadicaCool) December 25, 2016

ويتكون الأسطول البحري الجزائري من 85 سفينة حربية بينها 8 فرقاطات و13 كورفيت، و6 غواصات، 43 سفينة دورية، إضافة إلى كاسحة ألغام بحرية.

وتصل ميزانية الجيش الجزائري إلى 10.5 مليار دولار.