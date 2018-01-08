مواصفات طائرة "إف -15" السعودية التي أصابها "أنصار الله" (فيديو)

تمتلك السعودية أسطولا من طائرات "إف - 15" الأمريكية، التي تعتبرها أمريكا من أقوى مقاتلاتها الحربية.

وتستخدم القوات الجوية السعودية تلك الطائرة في حملاتها العسكرية على مواقع "أنصار الله" في اليمن لتنفيذ هجمات أرضية.

لكن إعلان "أنصار الله "إصابة طائرة "إف — 15" سعودية، اليوم الاثنين 8 يناير / كانون الثاني، يثير الشكوك حول قدرات الطائرة التي تعتبرها أمريكا رأس الحربة في حروبها الجوية.

وقال نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" عزيز راشد لـ"سبوتنيك" إن قوات الدفاع الجوي التابعة لهم تمكنت من إصابة طائرة "إف-15" تابعة لـ"التحالف العربي" في أجواء صنعاء، بصاروخ (أرض جو).

مواصفات الطائرة

أورد موقع شركة "بوينغ" مواصفات الطائرة "إف — 15"، التي تصنعها منذ سبعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أنها تمتلك قدرات عالية على المناورة والعمل في كافة الأجواء.

وتتجاوز سرعة الطائرة 2.5 ماخ (2575 كم / الساعة)، أو ما يعادل 2.5 ضعف سرعة الصوت.

وتحمل الطائرة مدفع 20 مم، إضافة إلى 8 صواريخ "جو-جو" متوسطة المدى للاشتباك في المعارك الجوية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من القنابل دقيقة التوجيه لاستخدامها ضد أهداف أرضية.

وذكر الموقع أن الطائرة مزودة بنظام ملاحة متقدم يمكنها من الطيران على ارتفاعات منخفضة بسرعات عالية في أسوأ الظروف الجوية لتنفيذ هجمات أرضية، مشيرا إلى أنها مزودة بأجهزة تصويب تمكنها من التصدي لوسائل الدفاع الجوي المعادية أثناء تنفيذ مهامها.

#Yemeni forces say they have successfully targeted a Saudi F-15 fighter jet just hours after downing another Saudi warplane.

— Press TV pic.twitter.com/KGOSvLXBoE — Syed Saqlain Naqvi (@Syed4Saqlain) January 8, 2018

وتستطيع النسخة "إف — 15 بي" تنفيذ هجمات أرضية والاشتباك في معارك جوية، ويصل مدى الطائرة إلى 3800 كم.

وذكر موقع "هاو ستوف ووركينج" الأمريكي أنه يوجد موديلات مختلفة لطائرات "إف — 15" أقدمها النسخة "إيه" التي تم إنتاجها عام 1972 وهي طائرة بمقعد واحد كانت مهمتها الأساسية أنها طائرة مقاتلة تم تطويرها لاحقا إلى النسخة "بي" التي يوجد بها معقدي طيار، ثم النسخة "سي" التي تعد مقاتلة بمحرك أقوى وخزان وقود أكبر من النسخة الأولى "إيه".

وتستخدم النخسة "دي" بمقعدي طيار في عمليات التدريب حيث تسمح بوجود طيار محترف وآخر متدرب على مقعديها.

يصل طول الطائرة 19.45 مترا، وعرضها 5.65 مترا، والمسافة بين طرفي الجناحين 13.05 متر.

تعمل الطائرة بمحركين ويصل وزنها عند الإقلاع إلى 36.7 طن.

Talking about a bad interception by American fighters F-15 https://t.co/8CMooNtjzd pic.twitter.com/I3ycjmImA4 — x-file.today (@XfileToday) December 18, 2017



