بالفيديو...إطلاق أقوى صاروخ للدفاع الجوي السوري

ونشر في الانترنت فيدو لإطلاق الصاروخ. ويطير الصاروخ في السماء تاركا خلفه أثر أبيض الذي لا يتبدد لفترة من الوقت. وفوق الأرض سحابة كبيرة من الغبار والوقود المحروق.
ويملك الجيش السوري حوالي 50 صاروخا. وسلم الاتحاد السوفييتي في الفترة ما بين 1984-1988 سوريا أكثر من 140 صاروخا من طراز "في-880إي".
ويزن هذا الصاروخ أكثر من 7 طن وقادر على حمل رأس حربي بوزن 200 كغ. ومدى الإطلاق حوالي 240 كم، وارتفاع الإطلاق من 300 متر إلى 35 كم.
و"فيغا" قادر على ضرب القاذفة الثقيلة من طراز "بي-1بي" والمقاتلة الحديثة "إف-35".
In #Syria birds got different shapes and sizes.— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) January 2, 2018
Back when #SyAAD’s S-200 went after an Israeli’s F-35. pic.twitter.com/EnP5UuNiiH
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