سوريا...ظهور عربة نادرة مزودة بمدفع قوي

يواصل الجيش السوري تجربة تركيب مدفع سريع الإطلاق عيار 57 ملم من طراز "إس-60" على معدات عسكرية مختلفة.

وقد رصد المدفع على العربة "أورال-43206" التابعة لقيادة سلاح الجو السوري، وفقا لـ"فيستنيك موردافي".

ولم يسبق أن شوهد هذا المدفع على مثل هذه العربات.

وتستخدم هذه المدافع لضرب الأهداف الأرضية: المدرعات والسيارات ومركبات المشاة.