الحظ يبتسم لمشغلي مدافع "بيتشينيغ" في سوريا

أعلنت تقارير إعلامية عن وجود مدافع "بيتشينيغ" الرشاشة من صنع روسي في حوزة القوات الحكومية السورية.

وحصل الجيش السوري على هذا السلاح قبل بدء أحداث الحرب، لكن عدسات المصورين لم تلتقط المدفع الرشاش المعروف بهذا الاسم في سوريا إلا في الشهر الثامن من عام 2015.

لقد حصل الجيش السوري على كمية محدودة جدا من هذه المدافع الرشاشة التي لم تصل إلا إلى قوات العمليات الخاصة.

وتم أخيرا تأكيد وجود مدافع "بيتشينيغ" في سوريا من خلال نشر صورها على شبكة الإنترنت التي تُظهر استخدامها خلال مواجهات مع الجماعات الإرهابية التي ترفض إلقاء السلاح كما ذكرت وكالة أنباء موردوفيا الروسية.

ويتميز مدفع "بيتشينيغ" بأمانته ودقته في إصابة الأهداف. لذا فلا غرابة أن هذا السلاح حظي باحترام الجنود الذين نالوا حظهم من تشغيله.

وخصص مدفع رشاش "بيتشينيغ" الذي دخل الخدمة العسكرية في روسيا في عام 2001 لتوفير الدعم الناري للقوات الصديقة ضد القوات المعادية ووسائل نقلها وطائراتها.

ويعتبر "بيتشينيغ" نوعا مطوّرا من مدفع رشاش "كلاشنيكوف".

ويحتوي مخزن "بيتشينيغ" على 100 أو 200 طلقة. وتعادل سرعته 250 طلقة في الدقيقة لكنه يستطيع إطلاق 800 طلقة في الدقيقة عند الضرورة. ويصل أقصى مدى له إلى 3800 متر بينما يبلغ مداه المُجدي 1500 متر.

