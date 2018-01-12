رفد الحرس الجمهوري السوري بالمقاتلين الآليين

ظهرت آلة قتالية متميزة خلال إحدى المعارك ضد الإرهابيين في ريف دمشق قبل أيام.

وكانت مشاركة هذه الآلة في المعركة تجريبية حسب مصادر إعلامية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin فيديو يكشف متفجرات غير مألوفة في سوريا

وأفادت إحدى وكالات الأنباء الروسية (vestnik-rm.ru) بأن الآلة التي تمت تجربتها أثناء العملية القتالية في ريف دمشق بدعة أبدعها خبراء الحرس الجمهوري السوري.

وتخلو هذه الآلة الروبوتية من طاقم بشري ويتم التحكم فيها عن بعد، وهي آلة مجنزرة تستطيع السير على الأرض الوعرة.

وسلاح الروبوت المقاتل الذي صنعه خبراء الحرس الجمهوري السوري مدفع رشاش "كلاشنيكوف". وتم تعديله حتى يتمكن المقاتل الآلي من استخدامه.

ويمكن تسليحه بقاذف القنابل اليدوية وراجمة القذائف الصاروخية أيضا. وتوضع الأسلحة على المنصة الدوّارة.

ويشار إلى أن هذه البدعة ليست ناجزة تماما بل لا تزال قيد الإنشاء.