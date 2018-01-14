تعرف على مهام ومواصفات حاملات الطائرات الصينية (فيديو)

بينما تستعد حاملة الطائرات الصينية الثانية لدخول الخدمة، تشيد الصين حاملة طائرات ثالثة، لكن كل منها له مهام قتالية تختلف عن الأخرى.

قالت مجلة "ساوز تشينا مورنينغ بوست" إنه توجد أوجه شبه واختلاف بين مهام حاملة الطائرات الصينية الأولى والثانية، لكن كلاهما له نفس الشكل الخارجي الذي يتشابه مع حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزينستوف".

ولفتت الصحيفة إلى أن حاملة الطائرات الصينية الأولى (لياونينغ) تم شرائها من أوكرانيا عام 1998 وتم تجهيزها في الصين، بينما جرى تصميم حاملة الطائرات الثانية (تايب ون إيه) على ذات التصميم الخارجي، لكنها أكثر تطورا.

ويقول الخبراء العسكريون إن المهندسين الصينيين الذين شاركوا في تصميم حاملة الطائرات الصينية الثانية درسوا أحدث التقنيات العسكرية الأمريكية والسوفيتية في هذا المجال لإنتاج حاملة طائرة جديدة يمكنها المنافسة بقوة في الحروب البحرية.

أوجه الشبه

كلاهما من نوع حاملات الطائرات متوسطة الحجم التي يتراوح وزنها بين 60 إلى 65 ألف طن.

وتستخدم حاملاتا الطائرات الصينيتين محركات تقليدية، وممرات إقلاع تعتمد على نظرية الإقلاع الحر.

أوجه الاختلاف

What to Expect From China's Next Two Aircraft Carriers — The construction of aircraft carriers will not stop af… https://t.co/tTspR7cHw0 — Zyite (@ZyiteGadgets) May 11, 2017

تعتمد فكرة عمل حامل الطائرات الصينية الأولى (لياونينغ) على القيام بمهام حاملة الطائرات الثقيلة التي تمتلك قوة نيرانية هائلة أكثر من اعتمادها على القوة النيرانية للطائرات التي تحملها.

ويتم تسليح تلك السفينة بصواريخ مضادة للسفن وصواريخ (سطح — جو) مجنحة، ويمكنها العمل بدون دعم من سفن أخرى مرافقة.

What’s the difference between China’s two aircraft carriers?https://t.co/LRKYKaM4jc — Mohan Malik 马立克 实事求是 (@jmohanmalik) December 11, 2017

وعلى النقيض تعتمد فكرة عمل حاملة الطائرات الثانية "تايب ون إيه" على القيام بمهام استراتيجية مثل حاملات الطائرات الأمريكية.

وترافق تلك السفينة مجموعة قوة ضاربة من السفن والغواصات والمدمرات التي تمكنها من الانتشار في أي مكان في العالم ومهاجمة أهداف بحرية وبرية وضرب أهداف جوية.

What are the differences between China's two aircraft carriers?https://t.co/L0XBiVqjDe pic.twitter.com/D8aQRghqGy — TODAY (@TODAYonline) December 16, 2017



