القوات الخاصة السورية تحصل على "بي تي إر-82" بكاشف ليزري جديد (صور)

وتوجد هذه المدرعات في خدمة إحدى وحدات القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة السورية. وحصلت القوات الخاصة منذ فترة وجيزة على مركبات قتالية "جديدة". وتختلف عن الإصدارات السابقة، بوجود جهاز ليزري ضوئي كاشف "ل ب-1" المصنع في روسيا. وكانت تصنع هذه الأجهزة في بيلاروسيافي وقت سابق.
#Syria #SyrianArmedForces Air Force Intelligence Special Forces #SyrianArabArmy #SyrianArmy #SAA#Tiger_Forces #Tigers_Men#SpecialForces #Special_Forces pic.twitter.com/f9I3k2zg5A— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) January 13, 2018
ويستطيع الجهاز إضاءة الهدف، والعمل في الليل.
و"ل ب-1" قادر على العمل دون انقطاع 8 ساعات. وتحمل درجة حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية، وهو أمر مهم جدا، في الظروف القاسية في الشرق الأوسط.
#Syria #SyrianArmedForces Air Force Intelligence Special Forces #SyrianArabArmy #SyrianArmy #SAA#Tiger_Forces #Tigers_Men#SpecialForces #Special_Forces pic.twitter.com/zoIuuXrkkq— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) January 13, 2018
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