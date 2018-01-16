القوات الخاصة السورية تحصل على "بي تي إر-82" بكاشف ليزري جديد (صور)

تقيّم القوات المسلحة السورية المدرعات الروسية "بي تي إر-82" بشكل عال. وأثبتت هذه المركبة المدرعة نفسها في المعارك بشكل قوي، وأظهرت قدرتها على المناورة وقوة نيرانها الكثيفة.

وتوجد هذه المدرعات في خدمة إحدى وحدات القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة السورية. وحصلت القوات الخاصة منذ فترة وجيزة على مركبات قتالية "جديدة". وتختلف عن الإصدارات السابقة، بوجود جهاز ليزري ضوئي كاشف "ل ب-1" المصنع في روسيا. وكانت تصنع هذه الأجهزة في بيلاروسيافي وقت سابق.

ويستطيع الجهاز إضاءة الهدف، والعمل في الليل.

و"ل ب-1" قادر على العمل دون انقطاع 8 ساعات. وتحمل درجة حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية، وهو أمر مهم جدا، في الظروف القاسية في الشرق الأوسط.