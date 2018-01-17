تقرير: سلاح ذو قدرة تدميرية هائلة ضد الحوثيين

أفادت تقارير إعلامية بإعداد أقوى راجمة صواريخ في العالم للاستخدام ضد المتمردين اليمنيين.

ويشار إلى أن راجمة MCL المزمع استخدامها ضد الحوثيين في اليمن تستطيع إطلاق 240 قذيفة صاروخية من عيار 122 ملم يبلغ إجمالي وزنها نحو 4 أطنان في زمن يقارب 2 دقيقة.

© East News/ Michael Curvin اليمن: تعديل مثير لآليات عسكرية

ووفق موقع "فيستنيك" فإن هذا السلاح الذي توضع قواذفه الأربعة على العربة نصف المقطورة أبدعه مهندسون من دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مشتركة مع نظرائهم الأتراك.

ويبلغ مدى تدمير راجمة صواريخ MCL 40 كيلومترا.

ويبلغ طول الآلية التي تشتمل على قواذف الصواريخ والعربة نصف المقطورة والقاطرة 29 مترا، ويقارب وزنها 105 أطنان، ويقودها طاقم متكون من 3 أشخاص الموجودين في غرفة قيادة القاطرة خلف الدروع.

وظهرت راجمة الصواريخ هذه للمرة الأولى خلال معرض "آيدكس 2013" حيث وُجهت إليها انتقادات. ولفت النقاد إلى ضخامتها وصعوبة تحركها. غير أن العسكريين الإماراتيين تمكنوا من تطويرها وتهيئتها للاستخدام الفعلي خلال العمليات القتالية.