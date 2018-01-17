شاهد... "سوخوي 24" لا تجد صعوبة في الإفلات من المضادات الأرضية في سوريا

يواصل الجيش السوري هجومه على الإرهابيين من "هيئة تحرير الشام" وحلفائها في محافظة ادلب مدعوما من قبل الطيران الروسي.

ويقاوم الإرهابيون القوات الحكومية، ويشنون هجمات معاكسة أحياناً، لكن الطيران الروسي يعيقهم عن القيام بأعمال خطيرة.

يُذكر أن الإرهابيين من "هيئة تحرير الشام" لا يستطيعون مقاومة الطيران الحربي إذ لا يمتلكون وسائط الدفاع الجوي المتطورة القادرة على تدمير الأهداف الجوية السريعة على ارتفاع عالٍ.

ونُشر على شبكة الإنترنت فيديو يُظهر استخدام الإرهابيين لمدفع "زي أو-23-2" عيار 23 ملم ضد طائرة "سو-24إم".

ويبين الفيديو أن الرامي يطلق القذائف من دون أن يسددها على الطائرة المستهدفة. وفرصته لإصابتها في الحقيقة معدومة. ذلك أن المدى الأقصى لمدفع "زي أو-23-2" لا يتجاوز 1500 متر، ولا يمكن أن تلحق القذائف المنطلقة من هذا المدفع بالطائرة المستهدفة.

ولم تشهد سماء سوريا إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي بهذه الطريقة حتى الآن بحسب موقع "سلوفوديل".