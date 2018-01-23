الهند تطور نظاما صاروخيا جديدا لدبابات "تي 90" الروسية

تعتبر دبابة "تي - 90" الروسية واحدة من أقوى دبابات القتال الرئيسية في العالم، وتعد رأس حربة في الجيش الهندي لكفاءتها العالية وقدرتها على المناورة.

يمتلك الجيش الهندي النسخة المطورة من الدبابة التي يطلق عليها "تي — 90 إس"، ويستعد لتزويدها بنظام صاروخي جديد مضاد للدبابات، وفقا لموقع "أرمي ريكوغنيشن" الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن الهند تسعى لإلحاق نظام صواريخ موجهة مضادة للدبابات من الجيل الثالث، مشيرا إلى أن النظام الجديد يزيد من القدرة النيرانية للدبابة ومدى إطلاق النار.

وستصبح الدبابات الهندية قادرة على إصابة أهداف على بعد 8 كم، بعدما كانت تستخدم نظام إطلاق نار يصل إلأى 5,5 كم فقط.

ولفت الموقع إلى أن النظام الصاروخي الجديد سيمكن الدبابات الهندية من ضرب الأهداف الثابتة والمتحركة بكفاءة عالية.