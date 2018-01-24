قاذفات "تو-95" الروسية تكتسب خصائص جديدة

نقلت "نيشنال إنترست" عن خبراء أن القاذفات الروسية من طراز "تو-59" اكتسبت خصائص جديدة تسمح لها بالاستجابة بسرعة لتغيرات الوضع خلال القتال والتعامل مع الظهور المفاجئ لأهداف جديدة.

وأفادت " نيشنال انترست " أن "تو-95" حصلت على إمكانية تغيير الأمر لصواريخ كروز، التي سبق وأعطيت الأمر بالانطلاق. فقد أظهرت عملية مكافحة الإرهاب في سوريا أن القاذفات الروسية يجب أن تزود بنظام الرؤية والملاحة لإعادة توجيه الصواريخ.

ووفقا لبعض التقارير، فإن "تو-95" قادرة على تغيير هدف الصواريخ بعد إطلاقها.

وأشارت المجلة إلى أن الولايات المتحدة لم تعد الوحيدة التي تملك الأسلحة الدقيقة.