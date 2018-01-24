كيف تقيم الـ"سي آي إيه" قدرات كوريا الشمالية النووية

يرى مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" أن هدف كوريا الشمالية هو إقناع واشنطن بأن صواريخها قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية لتحقيق نظرية الردع النووي.

ذكرت مجلة " ناشيونال إنترست " الأمريكية في تقرير لها، اليوم الأربعاء 24 يناير / كانون الثاني، أن الـ"سي آي إيه" تشير إلى أن بيونغ يانغ ستكون قادرة على تنفيذ ضربات نووية ضد الأراضي الأمريكية خلال أشهر.

وقال مايك بومبيو، مدير الـ"سي آي إيه"، في تصريحات، أمس الثلاثاء 23 يناير / كانون الثاني، إن هناك فرق بين امتلاك مجموعة بدائية من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تحمل رؤوسا نووية، وبين الصواريخ النووية التي يمكنها أن تصيب أهدافها في أي وقت، وفقا للمجلة.

وأضافت المجلة الأمريكية: "بومبيو يتحدث عن امتلاك كوريا الشمالية قدرات نووية قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية"، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تتناقض جزئيا مع موقف البيت الأبيض من الحديث عن أسلحة كوريا الشمالية".

ولفت مدير الـ"سي آي إيه" إلى أن محور نظرية الردع النووي هو أن تكون متيقنا من قدرتك على ضرب الهدف المحدد بنجاح، في ذات الوقت الذي تكون فيه الدولة الخصم لديها قناعة بتلك القدرة.

ونوهت المجلة إلى أن هدف كوريا الشمالية، وفقا لرؤية بومبيو، هو جعل واشنطن على يقين بأنها قادرة على ضرب الأراضي الأمريكي بنجاح، وبمجرد أن تتحقق تلك الغاية، ستكون بيونغ يانغ قد حققت نظرية الردع النووي ضد واشنطن.

ورفض بومبيو التعليق على إمكانية تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية ضربة استباقية ضد كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن دور الاستخبارات هو جمع المعلومات وتقييم الوضع وتقديم ذلك للرئيس وفقا للخيارات المتاحة.