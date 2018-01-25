مقتل عسكريين أمريكيين في غارة جوية تركية على عفرين

وتشهد منطقة عفرين التي يسكنها الأكراد في الغالب في شمال سوريا اشتباكات عنيفة بين وحدات حماية الشعب الكردية و"الجيش السوري الحر" الذي يشارك في العملية العسكرية التي تنفذها تركيا باسم "غصن الزيتون".

© AP Photo/ Anatolia, Kenan Gurbuz عفرين: إعلان إسقاط طائرة تركية

ويشار إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية تنتمي إلى "قوات سوريا الديمقراطية " التي تدعمها واشنطن، وأن تركيا أقدمت على العملية العسكرية ردا على نية الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل ما يسمى "قوات الأمن الحدودي" التي يجب ان تضم 30000 مقاتل.

وتناقلت وسائل إعلام خبرا ذكر أن الطيران التركي أغار على محيط مدينة عفرين حين تواجد هناك عسكريون أمريكيون. وكانت النتيجة أن مستشاريْن عسكريين أمريكيين لقيا مصرعهما.

وقال موقع "بوليتيكا" إن المصادر الرسمية لم تؤكد صحة هذا الخبر بعد، لكن جرى العرف على أن يماطل البنتاغون في تغطية حوادث من هذا النوع إعلامياً.