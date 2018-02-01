حادث طريف... صاروخ كردي يدمر دبابة تركية وهمية (فيديو)

تشهد المواجهة بين قوات تركية وقوات كردية في منطقة عفرين أحيانا حوادث طريفة.

وذكر موقع إخباري أن المقاتلين الأكراد تمكنوا قبل أيام من تدمير دبابة تركية من نوع "ليوبارد" بصاروخ إيراني الصنع من نوع "طوفان".

وأصاب صاروخ "طوفان 1" الهدف، لكنه لم يكبّد الجيش التركي أي خسائر. ذلك لأن الصاروخ الكردي دمر هدفا وهميا وليس حقيقيا.

وكان العسكريون الأتراك لجأوا إلى استعمال وسائط للتمويه تقي آلياتهم ودباباتهم وتحميها من الصواريخ المضادة كما لجأوا إلى استخدام آليات غير حقيقية مصنوعة من المطاط لكشف مواقع الصواريخ الكردية المضادة للدبابات.

وأصاب الصاروخ الكردي قبل أيام إحدى الدبابات "المنفوخة" ما أغضب المقاتل الكردي الذي أطلق الصاروخ على دبابة "ليوبارد" التركية.