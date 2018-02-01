أمريكا تخسر معركة الأسلحة فرط الصوتية

وذكرت جريدة "لينتا" الإلكترونية أن الجنرال بول سيلفا، نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، وضع تصوراً للحرب المحتملة مع الصين وروسيا.

© AP Photo/ Phil Sandlin البنتاغون: تفوق أمريكا التسليحي انتهى

وفي ظن نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة فإن غالبية معارك الحرب الممكنة مع الصين ستدور في البحر والجو، فيما يكون دور القوات البرية والمشاة مساندة القوات البحرية والجوية.

وعلى عكس ما قد يحدث في الحرب الممكنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستدور غالبية معارك الحرب مع روسيا على الأرض، فيما يمكن أن تشهد المرحلة الأولى من الحرب الممكنة بين الولايات المتحدة وروسيا والتي تتضمن نشر قوات أمريكية في أوروبا، معارك بحرية.

وعن الاختراعات العسكرية الصينية والروسية قال الجنرال الأمريكي إنها أنهت "تفوقنا التقني في مجال الأسلحة فرط الصوتية".

ويرى الجنرال الأمريكي أن روسيا والصين حققتا تقدماً كبيراً في مجال الأسلحة فرط الصوتية، مشيرا إلى "استعداد الصين لإنفاق مئات مليارات الدولارات على تطوير الأسلحة فرط الصوتية".

وليلا تخسر الولايات المحتدة الأمريكية المعركة في ميدان الأسلحة فرط الصوتية بشكل نهائي، كما أشار إلى ذلك نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، يجب أن تهتم بصناعة الصواريخ فرط الصوتية القادرة على اختراق الشبكات الدفاعية المخصصة لاصطياد الصواريخ.