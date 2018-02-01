تعرف على أقوى مدافع الأسطول التركي (فيديو)

تعد المدافع الرشاشة إحدى الأسلحة التي تعتمد عليها السفن الحربية في مواجهة الأهداف المعادية، خاصة عندما يكون الهدف في نطاق الاشتباك المباشر معها.

ويستخدم المدفع التركي نظام رؤية إلكترونية مثبتة في برج متحرك، ويستطيع رصد أهدافه في جميع الأجواء نهارا أو ليلا أثناء الحرب البحرية.

ويستطيع المدفع التركي رصد وتعقب الأهداف الثابتة والمتحركة، وفقا للموقع، الذي أشار إلى أن برج المدفع يمكنه من التصويب على أهدافه بكفاءة عالية.

ويوفر نظام إدارة المدفع آليا الحماية لمشغله من أي نيران معادية أثناء الاشتباك مع الأهداف البحرية أو الجوية.

ويستطيع المدفع إطلاق 200 رصاصة في الدقيقة.