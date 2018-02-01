أنظمة "إس-400" تحاكي اعتراض طائرات عدو وهمي في كالينينغراد

حاكت وحدات الدفاع الجوي من أسطول بحر البلطيق اعتراض غارات جوية لعدو وهمي في إطار تدريبات لاختبار جهوزية أنظمة "إس-400" في مقاطعة كالينينغراد.

© Sputnik. Valeriy Melnikov روسيا تنشر صواريخ "إس-400" على الحدود مع أوكرانيا

موسكو — سبوتنيك . قال رئيس قسم المعلومات في المكتب الصحفي التابع للدائرة العسكرية الغربية، رومان ماراتوف، اليوم الخميس: "قامت الأطقم… بتنفيذ مجموعة من المهام في محاكاة لاعتراض غارة جوية لعدو وهمي. في إطار التدريبات انتقلت الأطقم إلى المناطق المحددة، حيث نشرت أنظمة "إس-400" بهدف كشف وتدمير الأهداف الجوية والباليستية".

وأضاف "جميع طائرات العدو الوهمي تم تدميرها بوابل من صواريخ أنظمة الدفاع الجوي "إس 400"، حيث نفذت الأطقم إطلاقا إلكترونيا على الأهداف الجوية".

واستخدمت خلال محاكاة أنظمة "إس-400" اعتراض طائرات عدو وهمي، وسائل الحرب الإلكترونية من أجل التشويش.