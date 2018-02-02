بالفيديو...معركة الروبوت الثقيل "أوران -9"

جرت اختبارات للروبوت القتالي "أوران-9" في أرض التدريب "ألابينو" بالقرب من موسكو، وقد دمر الروبوت الأهداف بإطلاق النار من مدفع عيار 30 ملم.

والغرض الرئيسي من "أوران" هو الاستطلاع القتالي والدعم الناري. الروبوت مزود بمنظومة دفاع جوي خاصة به، حاويات للصواريخ المضادة للطائرات "إيغلا-إس" الموجودة في البرج، ومدى الإطلاق 6 كيلومترات والسرعة القصوى تصل إلى 1440 كم / ساعة.

والروبوت مزود بصواريخ موجهة مضادة للدبابات "أتاكا" لضرب الأهداف الأرضية ورأسها الحربي قادر على اختراق درع 900 ملم والصواريخ قادرة ليس فقط على ضرب الدبابات بل والتعزيزات.

وقال مهندس التصميم، أتيوم أكسينتينكو لقناة "زفيزدا" الروسية: "يوجد في "أوران" نظام حركة تلقائي. يمكن للمشغل توجيه الجهاز إلى نقطة معينة، والتركيز على اختيار وضرب الأهداف. وهو يختار الطريق الأمثل له".