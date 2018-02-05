أحدث رادار طائر يظهر في سوريا (صور)

رصدت طائرة الإنذار المبكر الروسية "أ-50أو" في سماء سوريا، ونشرت صورة لها على الإنترنت

يعتبر هذا الرادار الطائر النسخة الأكثر تقدما من المنظومة على أساس طائرة النقل "إيل-76" الشهيرة.

وبالمقارنة مع النسخ السابقة التي دخلت الخدمة في الثمانينات من القرن الماضي، فإن النسخة الحديثة فيها خصائص أفضل للكشف عن الأهداف الجوية بما في ذلك المزودة بتكنولوجيا الشبح.

وتستخدم القوات الجوية الفضائية الروسية الطائرة "أ-50" في العملية في سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.