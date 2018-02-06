سوريا تشهد استخدام قنبلة مجنزرة

ذكرت تقارير إعلامية أن إرهابيين استخدموا آلية مجنزرة في محاولة إجراء عملية تفجيرية انتحارية في شمال محافظة إدلب السورية.

ويشار إلى أن الآلية المجنزرة التي حوّلها الإرهابيون إلى قنبلة يتم التحكم فيها وتفجيرها عن بعد هي الآلية التي تحمل المدفع المضاد للطائرات المعروف باسم "شيلكا".

© Sputnik. Mikhail Alaeddin فيديو يكشف متفجرات غير مألوفة في سوريا

لقد نزع أصحابها أسلحتها ومعداتها، ووضعوا المتفجرات في مكانها. ومن أجل إعاقة تدميرها ركّبوا الحواجب المعدنية الواقية على جانبيها.

ويُفترض أن يتم التحكم في الـ"شيلكا" الانتحارية عبر هوائيين في مؤخرة الآلية.

وتمكن جنود الجيش العربي السوري، مع ذلك، من إبطال مفعول القنبلة المجنزرة عبر تفجيرها.

ولم تترتب على انفجارها أضرار تُذكر وفق موقع "فيستنيك".