5 دول تحمي سماءها بصواريخ "إس - 400" بينها دولتان عربيتان

أبرمت خمس دول في العالم اتفاقيات مع روسيا للحصول على نظام الدفاع الجوي الصاروخي "إس — 400"، الذي يعد أقوى نظام دفاع صاروخي في العالم.

تمتلك روسيا أقوى نظام دفاع صاروخي في العالم، يستطيع رصد أهدافه وإسقاطها في مدى يتراوح بين 40 إلى 400 كم، وتنطلق صواريخه بسرعة 15 ضعف سرعة الصوت، وتريد كل من الصين والهند والسعودية وقطر وتركيا أن تحمي سماءها بتلك الصواريخ، وفقا لـ" آر تي "، التي أشارت إلى أن بعضها تسلم الصواريخ بينما تنتظر دول أخرى الاستلام أو استكمال الاتفاقيات الخاصة بالتسليم.

وتستطيع صواريخ "إس — 400" إسقاط جميع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات الشبحية وطائرات الإنذار المبكر الأمريكية، وضرب الطائرات قبل إقلاعها من متن حاملات الطائرات، وفقا لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

قطر

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن السفير القطري لدى روسيا الاتحادية، فهد بن محمد العطية، أن بلاده تتطلع لشراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس —400"، مشيرا إلى أن مفاوضات تجري بين الطرفين قد تنتهي قريبا في هذا الشأن، تشمل أيضا التعاون في التدريب والبحوث والصيانة.

تركيا

Russian Minister of Defence: Turkey signs deal to procure Russian S-400 https://t.co/00Yb1tGj2T pic.twitter.com/cnCHhrxL4D — Минобороны России (@mod_russia) January 23, 2018

في ديسمبر/ كانون الأول، الماضي قال وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، أن أنقرة وموسكو اتفقتا بشكل كامل بشأن شراء أربعة أفواج منظومات الدفاع الجوي طراز "إس- 400".

الصين

Yes, looks like you are dreaming, we got lots of Russian new weapons and scientists!🤣🤣https://t.co/oUnXbJba2C — UNIVERSAL VALUE?CULTURE,RELIGION&HISTORY DIFFERENT (@nk_low) February 7, 2018

في يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت صحيفة "إزفستيا" الروسية إن مصدرا في قطاع التعاون العسكري التقني أفاد ببدء تنفيذ عقد توريد منظومات "إس-400" إلى جمهورية الصين الشعبية.

الهند

Negotiation on S-400 missiles sale to India is at advanced stage: Russia https://t.co/Vw1supoJzy —via @AppsRediff — Buddy Buddy (@BuddyBu45847995) February 8, 2018

في يناير الماضي دخلت الهند وروسيا في المرحلة النهائية من المفاوضات حول توريد 5 منظومات روسية للدفاع الجوي "إس 400"، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا"، التي أشارت إلى أن وصول الصواريخ إلى الهند سيجري خلال عامين.

السعودية

Lenta 'confirms' s-400 deal with Saudia Arabia https://t.co/XOt8RvKjER — Gabriel White (@Gabriel___White) October 6, 2017

في يناير الماضي قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن اتفاق السعودية على صفقة صواريخ "إس —400" من روسيا يمثل ضربة كبرى للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.