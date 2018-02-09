بواعث خفية وراء هجوم التحالف الدولي في سوريا

أرجع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية سبب هجومه على حلفاء الجيش العربي السوري إلى رغبته في الدفاع عن حلفائه.

إلا أن هناك بواعث أخرى وراء هجوم التحالف في نظر خبراء.

© AP Photo/ French Army قوات التحالف بقيادة أمريكا تشن هجوما ضد قوات موالية للحكومة في سوريا

وذكر موقع إخباري روسي أن الخبير أنتون مارداسوف لفت إلى أن التحالف شن هجومه على خلفية مباحثات الحكومة السورية وعشائر محلية تنتمي إلى "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرا إلى أن محاولة الحكومة لاستدراج هذه العشائر تنذر بشق صف "قوات سوريا الديمقراطية" وهو ما لا يريده الأمريكيون الذين يستغلون "قوات سوريا الديمقراطية" لتحقيق أهدافهم في سوريا.

وقالت مصادر وزارة الدفاع الروسية إن هدف الأمريكيين الرئيسي الاستيلاء والاحتفاظ بالمقدرات الاقتصادية السورية.

وشن التحالف هجومه في منطقة غنية بالنفط والغاز شرقي دير الزور احتلتها الفصائل الكردية بعد عملية "عاصفة الجزيرة". وزعم ممثلو التحالف الأمريكي أن تلك العملية التي دعمتها الولايات المتحدة هدفت إلى تحرير محافظة دير الزور من إرهابيي تنظيم "داعش"، في حين رأى خبراء كثيرون أن واشنطن تسعى إلى احتلال المزيد من الحقول النفطية بأيدي حلفائها لكي تبقى في غير متناول الحكومة السورية وسكان سوريا.

وقصف التحالف الدولي، أمس الخميس، قوات رديفة موالية للحكومة السورية شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور شرقي البلاد، بعد اتهام قيادة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، قوات موالية للحكومة في سوريا، بمهاجمة مقر تابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، أثناء وجود جنود للتحالف بالمقر.

ولفتت قيادة التحالف في البيان، إلى أن قواتها هاجمت القوات الموالية للحكومة السورية عقب الهجوم على مقر "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرة إلى أن المهمة الرئيسية للتحالف في سوريا هي محاربة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "داعش"، لكن التحالف الدولي "يحتفظ بحق الدفاع عن النفس" في حال تعرض قواته لأي خطر.