المسلحون الجهاديون في سوريا يلجأون إلى تكتيك جديد

ويشار إلى أن الجيش العربي السوري يركز الآن على محاربة فلول المسلحين الجهاديين في شمال غرب البلاد. ومن جانبهم يلجأ الجهاديون إلى أساليب جديدة لمقاومة الجيش العربي السوري.

© AFP 2018/ US NAVY / MC2 JACOB G. SISCO بواعث خفية وراء هجوم التحالف الدولي في سوريا

وكشف موقع إخباري روسي أن أسلوب المسلحين الجهاديين الجديد تجلى في شنهم هجمات متكررة متفرقة على مواقع الجيش العربي السوري في شرق محافظة إدلب. والأغلب ظنا أن الجهاديين لجأوا إلى هذا التكتيك بغية إنهاك جنود الجيش العربي السوري وقهرهم من خلال استنزاف الجيش العربي السوري الذي يضطر جنوده إلى صد هجمات الجهاديين المتتالية.

وأشار الموقع إلى أن الجديد في استراتيجية الجهاديين أنهم يحاولون عبر الهجمات العشوائية اكتشاف نقاط الضعف في دفاعات الجيش العربي السوري.

وأفاد المصدر نيوز أن الجيش العربي السوري شن في الأيام القليلة الماضية هجومًا مفاجئًا في محافظة إدلب، مستهدفًا بلدتين بالقرب من المحور الغربي لبلدة أبو الظهور.

وهاجمت قوات الجيش العربي السوري بقيادة الحرس الجمهوري وبعض وحدات قوات النمر مواقع هيئة تحرير الشام في بلدتي تل سلطان والمشيرفة.

ووفقًا لمصدر عسكري في حماة، فقد سيطر الجيش العربي السوري على تل سلطان والمشيرفة بعد معركة قصيرة مع هيئة التحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني.