بالفيديو: تدمير سيارة "طالبان" بأقوى مدفع

ظهر على الإنترنت فيديو لإطلاق النار على سيارة "طالبان" من أقوى سلاح تزود به الطائرات.

ووفقا لـ Defense Flash News، فقد دمرت السيارة في أفغانستان في منطقة قندهار. وحدث ذلك في أواخر كانون الثاني/ يناير، ولكن لم يتم نشر الفيديو على اليوتيوب إلا أخيرا.

وكتب في شرح الفيديو استخدمت الطائرة الهجومية الأمريكية "أ-10 ثوندربولت 2 والمعروف أيضا ب"الخنزير الوحشي الأفريقي"، والذي صنع من أجل تدمير الأهداف المدرعة الأرضية.

والطائرة مزودة بمدفع عيار 30 ملم ذي سبع ماسورات GAU-8/A. ويعتبر من أقوى أسلحة الطيران ويتبين من الفيديو أنه تم القصف باستخدامه.

ويظهر في الفيديو كيف السيارة تسير على الطريق ومن ثم يصيبها المدفع، وتختقي السيارة بين الغبار والدخان ومن ثم تظهر وهي في حالة سيئة. وبعد ذلك تظهر السيارة وهي متضررة من قذائف العيار الثقيل.