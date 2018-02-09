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17:17 09 فبراير/ شباط 2018
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    هبوط المقاتلة سو-30 إم2 على الطريق السريع في منطقة روستوف، خلال المناورات التكتيكية للقوات الجوية في جنوب روسيا

    "التفوق الجوي"... كيف تحدث روسيا طائراتها بعد الحملة السورية

    © Sputnik. Sergey Pivovarov
    رصد عسكري
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    في السنوات الأخيرة تم تسليم أكثر من 200 طائرة من طراز "سو". وارتفعت نسبة التكنولوجيا الحديثة في القوات الجوية إلى 73٪. وهذه أعلى نسبة في القوات المسلحة، باستثناء قوات الصواريخ الاستراتيجية 79٪.

    أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 أنه تم تزويد 12 فوج طيران بطائرات جديدة ومحدثة منذ عام 2012.

    مقاتلة سو-25
    © AFP 2018/ Ed Jones
    زيادة ارتفاع تحليق "سو-25" بعد إسقاط طائرة روسية في إدلب

    يعتقد أستاذ أكاديمية العلوم العسكرية فاديم كوزيولين أن قطاع الطيران العسكري في وزارة الدفاع قد ركز على شراء المقاتلات الثقيلة. ووفقا له، فإن هذا الاختيار توقف على تجربة الحملة السورية، وكذلك المتطلبات في تطوير الطيران الاستراتيجي (تطوير باك دا، وتحديث وإنتاج "تو-160" الأسرع من الصوت).

    وقال كوزيولين في مقابلة مع RT: "إن دعم مشاريع شركة "سوخوي" يوضح لنا اهتمام وزارة الدفاع الكبير بالمقاتلات الثقيلة. وهذا يشير إلى أن "سوخوي" أثبت فعاليتها في النزاع السوري، حيث غطت القاذفات، بما في ذلك حاملات الصواريخ توبوليف، التي تقلع من المطارات العسكرية الروسية".

    ووفقا للمحلل، الطائرات متعددة الوظائف من طراز "سو" قادرة على حل مجموعة واسعة للغاية من المهام — مرافقة القاذفات واعتراض طائرات العدو وضرب الأهداف البرية.

    وأضاف أنه "يمكن إجراء تحديثات كبيرة على "سو"، ومن الضروري، أولا وقبل كل شيء، تركيب معدات جديدة على متن الطائرة وأنظمة مراقبة الأسلحة. وأن تحديث الطائرات المقاتلات الثقيلة يسمح بحل الكثير من المهام التشغيلية والتكتيكية لضمان السيطرة على السماء في المناطق التي تهم روسيا".

    انظر أيضا:

    الكرملين: روسيا ترد على إسقاط الإرهابيين طائرة "سو-25" بتصرف حازم
    بالفيديو..."ميغ-29" ضد "سو-34"
    بالفيديو.."سو 27" تعترض طائرة تجسس أمريكية و تجبرها على المغادرة
    الكلمات الدلالية:
    سلاح روسيا, روسيا
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