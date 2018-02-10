مقاتلة الجيل الخامس الصينية تباشر مهمتها

وذكر موقع عسكري روسي أن مسؤولين صينيين أعلنوا أن الطائرة المقاتلة الجديدة من صنع صيني ستمكّن الجيش الصيني من تأمين الحماية الفاعلة للبلاد وأجوائها.

© AFP 2018/ JOHANNES EISELE 5 أسلحة مرعبة يملكها الجيش الصيني (صور)

وقدمت الصين طائرتها الجديدة التي أنتجتها شركة Chengdu Aircraft Industry Corporation خلال معرض الطيران عام 2016.

وأنجزت مقاتلة الجيل الخامس الصينية رحلتها الجوية الأولى في عام 2011. وأعلنت الصين في مارس/آذار 2017 بدء تشغيلها.

ومن المتوقع أن تدخل طائرة صينية أخرى تصنَّف كمقاتلة الجيل الخامس الخدمة في القوات الجوية الصينية قريبا. ويُزمع تجهيز هذه الطائرة التي أطلق عليها اسم J-31 بمحرك روسي الصنع "إر دي-93". وتختبر الصين نموذجها التجريبي منذ عام 2012.