سوريا: "الثعالب الطائرة" تحلق

وهذه الطائرات التي يسميها الناتو "Foxbat" (الثعلب الطائر) لم تشارك في أداء مثل هذه المهمات في الجز منذ فترة طويلة. وكانت تقوم الطائرات بتحليقات دورية نادرة في الغالب.
وقال الخبير الروسي في الأزمة السورية، يوري ليامين: "إذا تم تأكيد هذه المعلومات، فلا يوجد في هذا شيئا مفاجئا".
وأضاف أن طائرات "ميغ-25" يجب أن تكون في القاعدة الجوية "تي4" في المنطقة التي قامت طائرات إسرائيلية بشن غارات عليها".
وقبل بضع سنوات، قدر الخبراء أسطول الطائرات بأكمله من هذا النوع بحوالي 40 طائرة. من بينها حوالي 30 طائرة اعتراضية. وعلى الرغم من العمر الكبير "للثعالب"، إلا أنها قادرة على جلب الكثير من المتاعب حتى للقوات الجوية الإسرائيلية ذات التكنولوجيا العالية.
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