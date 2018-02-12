الطائرات الروسية تحصل على نظام استهداف مرئي إلكتروني جديد

© Sputnik. Grigoriy Sisoev أحدث المقاتلات الروسية "سوخوي-35" تتدرب على صد هجوم وهمي على مطار

وأضاف بوريسوف في كلمة ألقاها بعد أن زار محطة الأورال للبصريات الميكانيكية أنه "قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من زيادة مدى أنظمة الاستهداف الجديدة".

واستطرد قائلا: "اليوم، يتم تحديد القدرات القتالية للطيران عن طريق أنظمة الاستهداف المرئية الإلكترونية والأنظمة الليزرية للمدى البعيد. ولذلك، فإن الأسئلة المتعلقة بالكشف والتحديد ودقة الإحداثيات تقع في مجال اهتمام المتخصصين، حيث تؤثر هذه الخصائص على المنتج النهائي"، مضيفا أنه "قد تم فعلا اختبار التحديثات الجديدة للطائرات الروسية في سوريا".

يشار إلى أن أنظمة الاستهداف المرئية الإلكترونية توفر للطاقم جميع المعلومات اللازمة لإجراء العمليات القتالية، حيث تعطي معلومات فورية للطيار عن مكان وموقع طائرات العدو، وإطلاق النيران حتى في حال وجود العدو في مكان بعيد وعلى مسافة كبيرة.