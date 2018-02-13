مقاتلة روسية جديدة تخلق للناتو مشاكل

لا توجد طائرة قادرة على مواجهة مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" في العالم حسب مصادر إعلامية غربية.

وأبلغت صحيفة "كونترا ماغازين" الأوروبية الناطقة باللغة الألمانية قراءها أن الطائرة الروسية الجديدة (سوخوي 57) خلقت لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مشاكل، مشيرة إلى أن الدول أعضاء الحلف لا تملك طائرة قادرة على مواجهة "سو-57".

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود حلف الناتو طائرات تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات ("إف-22" و"إف-35")، لكن مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية لا تستطيع أن تقارع المقاتلة الروسية الأحدث.

وتعتبر طائرة اليوروفايتر أفضل طائرة مقاتلة يملكها حلف شمال الأطلسي حالياً، لكنها تنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات ولا تستطيع أن تنافس مقاتلة الجيل الخامس الروسية.

وتوجد في أمريكا طائرة مؤهلة لمنافسة اليوروفايتر، لكنها (إف-18) أيضا ليست مؤهلة لمجاراة "سوخوي 57".

ووصلت الولايات المتحدة إلى صناعة مقاتلة الجيل الخامس عبر برنامج ثوري وهو ما أفسد الصناعة الجوية لدى الناتو كما أشارت إلى ذلك الصحيفة، في حين وصلت روسيا إلى صناعة مقاتلة الجيل الخامس عبر برنامج تطويري يضمن تطوير طائرات "سوخوي".