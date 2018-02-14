إسرائيل: نتائج التحقيق في إسقاط "إف16"

أعلنت إسرائيل نتائج أولية للتحقيق في إسقاط طائرتها الحربية من طراز "إف16".

ووقع حادث سقوط طائرة "إف-16" خلال إغارة الطيران الحربي الإسرائيلي على سوريا في العاشر من فبراير/شباط 2018.

وشارك سربان من الطائرات الحربية الإسرائيلية يضم الواحد منهما 4 طائرات في الغارة وفق إفادة موقع "بانوراما". وتمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاط إحداها.

وحلقت تلك الطائرة حين أصابها صاروخ اعتراضي على ارتفاع يقارب 3 كيلومترات. وأصيب الطيار بجراح خطيرة بعدما دخلت شظايا الصاروخ إلى غرفة قيادة الطائرة. ومع ذلك أسرع الطيار والملاح بمغادرة الطائرة قافزين منها. ولم يتمكنا من إخطار مركز المتابعة الأرضي بأنهما قفزا من الطائرة.

وكان الطيار والملاح قضيا حتفهما لو أصاب الصاروخ طائرتهما إصابة مباشرة ولم ينفجر قربها. ومن حسن حظهما انفجر الصاروخ على مقربة من الطائرة، وفقا لما قالاه للمحققين.

ويستمر الطيار الجريح في تلقي العلاج المكثف في المستشفى. أما الملاح فقد خرج من المستشفى.