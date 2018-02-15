كا-52 "التمساح" تخضع لتحديث شامل

صرح مدير شركة "مروحيات روسيا" أندريه بوغينسكي أن مروحية "كا-52" (التمساح) ستحصل على أسلحة وأنظمة ملاحة حديثة.

وقال بوغينسكي: "وضعت وزارة الدفاع أمامنا هذه المهمة. أعتقد أنها ستنفذ بحلول 2021-2022، سيكون تحديثا شاملا".

ووفقا لأقواله، فإن التحديث سيشمل جميع أنظمة المروحية، بما في ذلك الأسلحة وأنظمة الملاحة.

وأكد أن "مروحيات روسيا" ستواصل العمل على مشاريع التحديث الأخرى. ويجري العمل حاليا خاصة على تحديث أنظمة المراقبة والرؤية بناء على طلب من وزارة الدفاع.