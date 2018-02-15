قوات الصاعقة المصرية تختار رشاش كلاشنيكوف سلاحا لها

وتُظهر صور منشورة على شبكة الإنترنت مقاتلين مصريين متسلحين بهذه الرشاشات.

Members of Battalion 103 Sa'ka armed with AK-47 Maadi Rifles & likely to be AK-103 rifle during raids in Northern #Sinai. #Sinai2018 pic.twitter.com/iTVQIQLJiC — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) February 13, 2018

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وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن "أ كا-103" هي النسخة الأحدث من رشاش كلاشنيكوف ، منبهة إلى أن رشاش كلاشنيكوف يعتبر أمثل وأنسب سلاح للاستخدام في مناطق تتميز بالظروف المناخية القاسية. لذلك فإن رشاش "أ كا-103" يستأثر باهتمام دول أخرى عديدة منها باكستان وإيران والسعودية.

يجدر بالذكر أن عملية "سيناء 2018" تقوم بها عناصر من القوات المسلحة المصرية من الأفرع الرئيسية كافة بالتعاون مع عناصر وأجهزة وزارة الداخلية، لإنهاء الوجود الإرهابي في مصر والقضاء على مناطق ارتكاز الإرهابيين في سيناء.