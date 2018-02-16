أفضل مروحيات القتال على مستوى العالم في روسيا

وتعتبر مروحية "مي-24 كروكودايل" المروحية المقاتلة الأكثر انتشارا في العالم إذ أن نسخها موجودة بحوزة أكثر من 50 دولة ما يجعلها أفضل المروحيات المقاتلة في العالم، بحسب موقع "ناشيونال إنترست".

ويوجد أكثر من 30 نسخة لمروحية "كروكودايل" تنتجها روسيا ودول أخرى منها جمهورية جنوب افريقيا وجمهورية التشيك وفرنسا.

ويعتبر ما تنتجه شركة "افانسد تكنولوجيز اند انجينيرينغ" الجنوب افريقية بمساعدة شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر واحدة من نسخ الـ"كروكودايل" الأكثر نجاحا.

وتم تجهيز النسخة الجنوب افريقية المعروفة باسم "مي24 سوبر هند مي كا" بأجهزة جديدة للاتصال والملاحة والتحكم في الأسلحة. وتم تعديل المروحة الأساسية لتناسب النسخة الجنوب افريقية. وتم تغيير موقع مركز الثقل فيها.

وذكر موقع "بوليتروسيا" أن خبراء ينظرون إلى "مي-24" بأنها مروحية مثالية لنقل الجنود إلى ميدان القتال، وتوفير الدعم الناري للقوات الصديقة ومكافحة القوات المعادية وتدمير آلياتها، وإجلاء الجرحى.

يُذكر أن مروحيات "كروكودايل" اشتركت في 30 حربا أو ما يزيد في أنحاء العالم.