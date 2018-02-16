الإعلان عن عدد الغواصات التي يجري بناؤها للبحرية الروسية

أعلن قائد القوات البحرية الروسية فلاديمير كوروليوف أن 11 غواصة نووية و6 غواصات تعمل بالديزل والكهرباء.

© Sputnik. The courtesy of the Russian Navy's Information and PR Service سفن الأسطول الشمالي تكتشف غواصة في بحر بارنتس

وقال كوروليوف في مقابلة مع موقع "كراسنايا زفيزدا": "يتم تطوير غواصات القوات البحرية الروسية وفقا لمتطلبات العقيدة البحرية لروسيا. تم تسليم 3 غواصات من مشروع "بوريي" منذ عام 2013 للقوات البحرية الروسية، وهي " يوري دولغوروكي " و" ألكسندر نيفسكي " و" فلاديمير مونوماخ "، بالإضافة إلى الغواصة النووية المتعددة الأغراض " ياسن " — "سيفيرودفينسك". ويتم بناء 5 غواصات نووية من مشروع "بوريي-أ" و6 غواصات من طراز "ياسن". أما ما يخص الغواصات غير النووية، فقد تم تجهيز أسطول البحر الأسود خلال وقت قصير بـ6 غواصات تعمل بالديزل والكهرباء من طراز "روستوف نا دانو". كما يتم العمل على بناء مثل هذه الغواصات لأسطول المحيط الهادئ".

وأشار كوروليوف إلى أن مستوى التدريب القتالي للبحارة نما خلال السنوات الخمس الماضية بشكل ملحوظ. وأضاف أن مدة الرحلات ازدادت مرتين، كما ازداد متوسط وقت تنفيذ مهام طواقم السفن في عرض البحر بمقدار الثلث. كما تحسن أداء طياري البحرية الروسية.

وتم تسليح القوات الساحلية التابعة للقوات البحرية الروسية بصورايخ "بال" و"باستيون"، الأمر الذي سمح بزيادة معدل المعدات التكنولوجية الحديثة لدى القوات إلى 96%.